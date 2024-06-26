الكوب الحراري قد يسبب الشلل والوفاة.. تحذيرات أمريكية من مادة خطيرة

تحذيرات عديدة أطلقتها لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، بشأن بيع الأكواب الحرارية، إذ ثبت احتوائها على كمية كبيرة من الرصاص، ما جعل اللجنة تصدر قرارًا بجمع ما يقرب من 300 ألف كوب من السوق وحظر بيعها، وفقًا لـ«CNN».

وأطلقت اللجنة تحذيرات خاصة للآباء والأمهات، للتأكيد على عدم وصول تلك الأكواب الحرارية ليد أطفالهم، لأن الرصاص الذي تحتويه، يسبب مخاطر عديدة على جميع أجهزة الجسم.

مخاطر جسيمة تسببها الأكواب الحرارية

علّق الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على ما تناولته لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، مؤكدًا أن قرار اللجنة سليم، لأن أكواب حفظ الحرارة التي تحتوي على كميات كبيرة من الرصاص تشكل مخاطر صحية جسيمة، موضحًا أن الرصاص مادة سامة تؤثر سلباً على العديد من أعضاء الجسم، بما في ذلك الجهاز العصبي، والكلى، والجهاز المناعي.

الإصابة بالشلل والعقم

ويعتبر الأطفال هم أكثر ضحايا التسمم بالمستويات المرتفعة للرصاص، بحسب حديث بدران لـ«الوطن»، لافتا إلى أن أكثر أعضاء الجسم تضررا هو المخ، إذ تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن التعرض للرصاص يتسبب في وفاة 143 ألف شخص سنوياً، وأن التعرّض للرصاص في مرحلة الطفولة يسهم في إصابة الأطفال بحالات عجز ذهني واضطرابات سلوكية، وربما يسبب الشلل وأمراض عصبية.

والأنيميا من أشهر مضاعفات التسمم بالرصاص، إذ يشل الرصاص الإنزيمات اللازمة لتكوين الدم، كما تشمل مضاعفات التسمم بالرصاص الفشل الكلوي، والاجهاض، وولادة جنين ميت، والولادة المبكرة، والتشوه الخلقي عند الأجنة، والإصابة بالصمم والعمى ورفع ضغط الدم، والعقم كما يسبب الغيبوبة والتشنجات وربما الموت، حسب ما أكده استشاري الحساسية والمناعة.