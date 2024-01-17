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القومي للبحوث: الدواء المستخلص من الطحالب يقوي الجهاز المناعي

كتب:

مريم جاد
05:29 م | الأربعاء 17 يناير 2024
طحالب بحرية

طحالب بحرية

قال الدكتور فاروق الباز، رئيس الفريق البحثي لمجموعة تكنولوجيا الطحالب بالمركز القومي للبحوث، إن الطحالب البحرية كائن حر من المملكة النباتية وميزتها داخل مصر، أنها تحتاج ضوء ودرجة حرارة مناسبة، فظروفنا الجوية طوال العام مناسبة لنمو الطحالب، فأنثى الطحالب تتكاثر بعد ساعتين فقط، لذلك نموها سريع ويتم عزلها عن المجاري المائية.

استخلاص دواء من طحالب مائية نيلية

وأضاف «الباز» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين نهى عبد العزيز ورضوى حسن، المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أن هناك دواء تم عزله من طحالب بماء النيل في المعمل، تحت الميكرسكوب ويتم تنقيته وتوفير الظروف الملائمة له من ضوء ودرجة حرارة وعناصر غذائية وثاني أكسيد الكربون، وتم تقديمه لهيئة سلامة الغذاء لعمل الدراسات اللازمة عليه، حتى تقرر تسجيله وتوزيعه بالأسواق.

فوائد الدواء المستخلص من الطحالب

وتابع «الباز»: «الدواء له فائدة كبيرة وهو تقوية الجهاز المناعي للإنسان، ومقاومة الفيروسات التي تصيب الإنسان والحماية من هشاشة العظام، وتم تسميته باسم المادة الفعالة الخاصة به، ويعتبر ممنوع للأطفال والحوامل ومصرح لبقية الأعمار تحت إشراف طبيب متخصص».

 

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