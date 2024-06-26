نتيجة تنسيق الثانوي التجاري بمحافظة الجيزة 2024 حسب المدرسة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة تنسيق المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات للعام الدراسي 2024-2025، بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمجاميع درجات التنسيق بمدارس المحافظة.

نتيجة تنسيق المدارس الفنية التجارية بالجيزة

جاءت نتيجة تنسيق المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بمحافظة الجيزة، على النحو التالي:

1- إدارة شمال الجيزة

مدرسة إمبابة الثانوية التجارية (210 درجات)

مدرسة باحثة البادية التجارية (210 درجات)

2- إدارة جنوب الجيزة

مدرسة الزهراء التجارية بنات (210 درجات)

مدرسة الجيزة الفنية المتقدمة (210 درجات)

3- إدارة العمرانية

مدرسة الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية (230 درجة)

4- إدارة الهرم

مدرسة الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات (220 درجة).

مدرسة الأهرام التجارية بنين (210 درجات).

5- إدارة منشأة القناطر

مدرسة منشأة القناطر التجارية المشتركة (210 درجات)

6- إدارة البدرشين

مدرسة مزغونة التجاري المشتركة (210 درجات)

7- إدارة العياط

مدرسة العياط التجارية المشتركة (200 درجة)

مدرسة القطوري التجارية المشتركة (200 درجة)

8- إدارة الحوامدية

مدرسة الشهيد عبده مهدي رزق الله التجارية المشتركة (220 درجة)

9- إدارة أوسيم

مدرسة أوسيم التجارية المشتركة (210 درجات)

10- إدارة أطفيح

مدرسة أطفيح التجارية المشتركة (200 درجة)

مدرسة القبايات التجارية المشتركة (200 درجة)

مدرسة البرمبل الثانوية التجارية (200 درجة)

11- إدارة الصف

مدرسة الصف الفنية المتقدمة (200 درجة)

12- إدارة كرداسة

مدرسة الراية التجارية بنات (230 درجة)

مدرسة فاطمة الزهراء التجاري بنين (200 درجة)

13- إدارة الواحات البحرية

مدرسة الباويطي التجاري المشتركة (175 درجة)

مدرسة خدمات الباويطي التجارية المشتركة (150 درجة)