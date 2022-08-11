رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. اعرف أبرز المدارس التي تؤهلك للجامعة

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، خاصة نظام الـ3 سنوات نظرا لاقتراب موعد اختبارات القدرات للقبول بالكليات المتقدم لها العديد من الطلاب، قبل العام الدراسي الجديد، ومعرفة كيفية التسجيل لرغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد.

وتستعرض بوابة «الوطن»، رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وخطوات التسجيل وذلك قبل حلول موعد أداء اختبارات قدرات طلاب الدبلومات للكليات التي تشترط للالتحاق بها تجاوز اختبارات القدرات.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

فعلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للطلاب للتسجيل الإلكتروني.

مدارس يشملها تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات

ويشمل رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات وفقا لما تم نشره عبر رابط موقع تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات، الآتي:

- مدارس الثانوية التجارية ونظائرها.

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للسياحة والفنادق.

- دبلوم المدارس الثانوية الزراعية ونظائرها.

- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ونظائرها.

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بالمعاهد الفنية للتمريض.

وفي سياق متصل، تخصص وزارة التعليم العالي، نسب من كافة المقاعد الشاغرة للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها بمجاميع مرتفعة، للالتحاق بالكليات والمعاهد بالجامعات المصرية المختلفة، وفق مجموع كل طالب وتخصصه فمثلا طلبة دبلوم تجارة سيلتحقون بكلية تجارة وكافة المعاهدة التجارية.

ويخصص مكاتب تنسيق القبول في جميع الكليات والمعاهد في الجامعات المصرية، لطلبة الدبلومات الفنية نسبة معينة كل عام دراسي جديد لكي يشغل الأماكن الجامعية، وكان المكتب قد حدد هذه النسبة بالعام الدراسي الماضي بواقع 10% من إجمالي الطلبة المقبولين.