حددت محافظة الجيزة، تنسيق القبول بمدارس الثانوي التجاري 2022، بعد أن تم اعتماده رسميا من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وذلك بناء على المجمع التكراري لدرجات الطلاب في الشهادة الإعدادية 2022.

تنسيق القبول بمدارس الثانوى التجاري 2022

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي التجاري 2022:

- 190 درجة لمدارس إمبابة وباحثة البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة والزهراء التجارية بنات بجنوب الجيزة.

- 190 درجة لمدرسة الشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية، والشهيد محمد هشام إسماعيل بنات.

- 190 درجة لمدرسة الأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة.

- تنسيق القبول بمدارس الثانوى التجاري 180 درجة لمدارس منشأة القناطر التجارية المشتركة ومزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين والعياط التجارية المشتركة والقطوري التجارية المشتركة بمركز العياط والشهيد عبده مهدي رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية وأطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل التجارية بأطفيح وفاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة.

- 140 درجة لمدرسة الباويطي التجارية المشتركة بالواحات البحرية.

- 180 درجة لمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة.

- 180 درجة لمدرسة الصف الفنية المتقدمة بالصف.

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن تنسيق القبول بمدارس الثانوى التجاري 2022، تم تحديده بناء على الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، والأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول.

وأضاف «سلومة» في بيان له، أنه يتم التقديم للطلاب الجدد بمدارس الثانوي التجاري 2022 عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.