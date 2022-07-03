نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري بالاسم ورقم الجلوس 2022، من الكلمات التي يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري، وإتاحة إمكانية الاستعلام عن النتيجة أونلاين خلال الساعات المقبلة.

وفي هذا السياق، يقدم موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري بالاسم ورقم الجلوس 2022، بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي النتيجة في الدور الأول، مع العلم أن حتى لحظة كتابة هذه السطور لم تكن النتيجة قد ظهرت فعليًا في التقرير التالي:

ربط نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري بالاسم ورقم الجلوس 2022

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني من خلال الدخول على الرابط من هنـــا.

وقد أعلنت عن خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الفني، مطالبة الطلاب وأولياء الأمور باستمرار المتابعة حتى إعلان النتيجة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري بالاسم ورقم الجلوس 2022

ويمكن للطلاب الثانوي التجاري الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع بوابة التعليم الفني، واختيار إعلان نتيجة الترم الثاني، أو يمكن الضغط على الرابط من هنــا، مع العلم أن الرابط قد لا يعمل بسبب عدم ظهور النتيجة حتى لحظة كتابة هذه السطور.

يتم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وأخيرًا الضغط على أيقونة «عرض النتيجة»، لتظهر بعدها شهادة الطالب.

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الباحثين عن نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري بالاسم ورقم الجلوس 2022 الدخول على رابط بوابة المعلومات للنتيجة، والحصول على النتيجة فور ظهورها والتي يتوقع أن تكون خلال الأيام القليلة الماضية.