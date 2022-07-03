نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري 2022.. اعرف طرق الحصول عليها

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري 2022، بعد انتهاء الوزارة من تصحيحها وجمع الدرجات التي حصلوا عليها، لافتاً إلى الالتزام بتحقيق الإنجازات المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني التي تطبقها الوزارة منذ عام 2018، حيث شارك 1100 مقيم من ممثلي سوق العمل مع مقيمي وزارة التربية والتعليم في تقييم الطلاب ممن استكملوا دراسة البرامج الدراسية المطورة.

نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري 2022

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري 2022، تكون متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها ويمكن الحصول عليها برقم الجلوس، لافتة إلى أنها أنشأت 6 قنوات للتعليم الفني على YouTube لشرح المقررات والمراجعات وفعلت منتديات قطاع التعليم الفني لتوفير روابط شرح الدروس والتواصل مع الطلاب، وكذلك تفعيل قنوات التعليم الفني بالمديريات التعليمية.

امتحانات الصف الثالث الثانوي التجاري 2022، عقدت خلال الفترة من 21 مايو إلى 16 يونيو 2022 ومرت بسلام دون تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا.

وأشار الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى 22 شهادة.

طرق الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري 2022

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- الدخول على بوابة التعليم الفني.

- اختيار نوعية التعليم.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر النتيجة بالدرجات.

وبالتزامن مع اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022، الذين بلغ عددهم 29 طالبا من 13 محافظة.