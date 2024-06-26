ببودرة الثلج والشبة.. كيف تتغلب على تعرق اليدين والقدمين المفرط؟

تعرق اليدين والقدمين مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص، وقد يعتقد البعض أن الأمر متعلق بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، هناك بعض الحالات يتكرر معها هذا الأمر رغم اعتدال درجات الحرارة، ما يتسبب في إزعاجهم خلال ممارسة أنشطتهم اليومية، ويبحث هؤلاء الأشخاص عن علاج للتخلص من هذه الحالة.

أسباب تعرق اليدين والقدمين

العديد من الأسباب وراء تعرق اليدين والقدمين، وكشفت إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن السبب وراء ذلك قد يكون عضويا، ومن ضمن هذه الأسباب:

- إفراط نشاط الغدة الدرقية.

- الجينات الوراثية، تلعب دورا أساسيا في الإصابة بهذه الحالة.

- انخفاض مستوى السكر في الدم.

- التوتر والإجهاد.

وحسبما ذكرت استشاري الجلدية، هناك حالات تتعرض للإصابة بهذه الحالة بدون الإصابة بأي أمراض، ويُعد هذا الأمر الأكثر شيوعًا.

طرق العلاج

العديد من الطرق المستخدمة لعلاج هذه الحالة المرضية، ومن فترة ليست بالبعيدة، يلجأ البعض لعملية جراحية لقطع العصب السيبمثاوي، لكن مع التقدم الطبي أصبحت هذه العملية ليست الخيار الأول، في علاج تعرق اليدين والقدمين، والعلاجات الحديثة قدة تكون أكثر فعالية ومن ضمنها:

- مضادات الحساسية، يجب المواظبة عليها لفترة طويلة

- حقن البوتوكس، يحتاج الفرد من 4 إلى 6 جلسات، للقضاء على هذه الحالة، لكن من أبرز مشاكلها تكرار الجلسات بعد فترات معينة، لمنع حدوث التعرق، وتختلف الفترة من شخص لأخر

- العلاج بالأعشاب، يمكن عمل خليط من بودرة الثلج و بودرة الشبة، ووضعهم مرة أو اثنين خلال اليوم، والمواظبة على تكرار الأمر عدة أيام، للحصول على نتيجة إيجابية، وفقًا لما أكده اسشتاري الجلدية.