الحالة الأخطر طبيا.. نشاط أم خمول الغدة الدرقية؟

بعض تغيرات الغدة الدرقية غير المعتادة في الجسد تكشف عن الإصابة بالعديد من الأمراض، رغم تجاهل البعض لها باعتبارها قد تكون طبيعية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الإصابة بالمرض، سواء كان في حالة نقص إفرازها أو الإفراط فيه.

الإصابة بالغدة الدرقية

ونستعرض في التقرير التالي، أيهما أخطر نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية أو الإفراط فيه، فضلًا عن طرق الوقاية منها، والأسباب التي تؤدي إليها، وفق ما أوضحته الدكتورة رحاب خليل، استشاري الغدد الصماء، لـ«الوطن».

يُعد نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية، ونشاطها المُفرط بنفس نسبة الخطورة «متساويان»، فكلا الحالتين في حال إهمالها وعدم تلقي العلاج في الوقت المناسب، تؤدي إلى مضاعفات قد تصل إلى الوفاة، لكن نسبة حدوث خمول غدة الدرقية أكبر من نسبة حدوث نشاط مُفرط بها، بينما تكمن خطورة خمول الغدة في الإصابة بأمراض القلب واضطراب الوعي.

عند الإصابة بنقص إفراز هرمون الغدة الدرقية، تظهر العديد من الأعراض، التي يجب استشارة الطبيب بشكل فوري تجنبًا لتفاقم الإصابة، ومن أبرزها التأخر في الإنجاب، وحدوث اضطرابات في الدورة الشهرية، زيادة الوزن، انتفاخ الوجه والرقبة، الاكتئاب الحاد، عدم قدرة الجسم على التكيف مع البرودة، بطء في نبضات القلب، جفاف البشرة والشعر مع تساقط الشعر.

فيما تأتي أعراض النشاط المفرط في الغدة الدرقية، في فقدان الوزن غير المبرر على الرغم من تناول كميات كبيرة من الطعام، الحساسية الشديدة من الحرارة، تغير في حركة الأمعاء، تسارع في نبضات القلب، القلق والعصبية وصعوبة النوم، وهن العضلات، تورم الرقبة نتيجة لزيادة حجم الغدة.

سبب الإصابة بالغدة الدرقية

تأتي الإصابة بالغدة الدرقية، بسبب عامل وراثي أو تأثر الجهاز المناعي بمرض ما، فضلًا عن وجود التهابات بالغدة، إذ تعد هذه أبرز أسباب الإصابة بالغدة الدرقية، وللوقاية منها لابد من تناول أطعمة غذائية مناسبة خاصة الغنية بعنصر اليود ثم مضادات الأكسدة.

من أبرز الأطعمة التي تحمي من الإصابة بمرض الغدة الدرقية، هي الكابوتشا، البروكلي، والقرنبيط، لاحتوائهم على العناصر الغذائية المطلوبة، فضلًا عن تناول الملح الغني بعنصر اليود، وهو ما يؤدي إلى تعزيز وتقوية جهاز المناعة، والوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة.