حيلة سحرية لتزويد قوة إشارة الراوتر أثناء ارتفاع الحرارة.. خلي بالك من العدد

تتأثر عديد من الأجهزة الإلكترونية بارتفاع الحرارة، ما يتسبب في ضعف أدائها، ومن الممكن أن تتعطل تمامًا، ومن أبرز هذه الأجهزة «الراوتر»، الذي يعد أحد العناصر الأساسية في الحياة اليومية، ونستعرض مجموعة من الحيل تساعد على تزويد قوة الإشارة، خلال ارتفاع درجات الحرارة.

وضع الراوتر بغرفة باردة لزيادة قوة إشارته

ارتفاع درجات الحرارة، قد يؤثر على الاتصال بالإنترنت، ومن الممكن أن تتضرر الأجهزة إذا تعرضت للأجواء الحارة بشكل مفرط، خاصة الـ«Wi-Fi» إذ يستسلم بسهولة للطقس الحار، وفقًا لما نشره موقع «USwitch» التقني، لذلك لا بد من اتباع عدة طرق لإبقاء جهاز الراوتر في وضع قوي الإشارة، أثناء الطقس الحار.

إبقاء جهاز التوجيه الخاص بك «الراوتر» في أبرد غرفة ممكنة في المنزل، لذلك فإن وضعه على حافة النافذة أو بالقرب منها ليس مثاليًا، لأنه سيكون أكثر عرضة لأشعة الشمس المباشرة، خاصة أن أشعة الشمس المباشرة لها تأثير ضار على التكنولوجيا، فضلًا عن تجنب الاحتفاظ بالكثير من الأشياء حول جهاز الراوتر، لأنه يضعف قوة الإشارة.

التهوية وتقليل الأجهزة المتصلة بالراوتر

تعتمد جميع الأجهزة الإلكترونية على التهوية للحفاظ على برودتها، وذلك يعني أنهم بحاجة إلى مساحة كافية من حولها للسماح بخروج الهواء الساخن الناتج عن كل عمليات المعالجة التي يتعين عليها القيام بها، ويزود من نسبة السخونة، لذلك لا بد من التأكد من عدد الأجهزة المتصل به جهاز الراوتر، لأن ذلك يضعف الإشارة كثيرًا، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.

جهاز الراوتر يستطيع التعامل مع عدد لا بأس به من الأجهزة هذه الأيام، لكن من الواضح أنه كلما زاد عدد الأجهزة لديك، أصبح من الصعب عليه العمل خاصة في درجات الحرارة العالية، لذلك إذا كان بإمكانك فصل بعضها لتخفيف العبء خلال الطقس الحار، فقد يكون ذلك مفيدًا، كلما زاد عدد الأجهزة المتصلة بجهاز الراوتر، زادت صعوبة العمل لإبقائها جميعًا متصلة بالإنترنت، مما يزيد من احتمالية تباطؤها أو إيقاف تشغيلها.