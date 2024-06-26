برلماني: الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة خطوة مهمة لدعم البيئة

قال النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن إطلاق مؤسسة «حياة كريمة» الحملة الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة، تحت شعار «استهلاك أقل.. تأثير كبير»، التي تُعد الأكبر من نوعها في مصر، وتستهدف رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة، وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات وممارسات مستدامة.

ترشيد استهلاك الطاقة

ونوه بأنه يجب رفع مستوى التوعية لدى المواطن في تصرفاته، والمنهجية التي يجب أن يتبعها، خاصة أن القطاع المنزلي هو الأكثر استهلاكًا للكهرباء، مؤكدًا أن الأهم في خطة الحكومة، التنفيذ بكل حسم وقوة لهذه الخطة.

وشدد على ضرورة تطبيق عقوبات حاسمة، ضد كل من يُخالفون هذه القرارات، من أجل إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء؛ خصوصًا خلال هذه الفترة، بسبب الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة، مطالبًا جميع المحافظين والقيادات المحلية من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.