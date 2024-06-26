وظائف بنك مصر 2024 لخريجي هذه الكليات.. التخصصات المطلوبة والشروط

أعلن بنك مصر خلال عام 2024 عن حاجته إلى مجموعة من المُوظفين في عدد من المجالات المختلفة، بما في ذلك مجال العلاقات العامة، ومجال القطاع المصرفي لخريجي كليات التجارة، ومجالات التسوية والمصالح المالية، ومجال تكنولوجيا المعلومات IT، وإليك تفاصيل وظائف بنك مصر 2024 بكل مجال من هذه المجالات.

وظائف بنك مصر 2024.. وظائف العلاقات العامة

المسؤوليات:

تطوير وتنفيذ استراتيجيات العلاقات العامة.

الاهتمام بالعلاقات الإعلامية وبناء والحفاظ على العلاقات مع الصحفيين والمدونين وممثلي وسائل الإعلام الآخرين.

إنشاء المحتوى وتطوير النشرات الصحفية ومجموعات الوسائط ومحتوى الوسائط الاجتماعية ومواد الاتصال الأخرى التي تتوافق مع استراتيجية العلاقات العامة للشركة.

تخطيط وإدارة الأحداث وتنظيم المؤتمرات الصحفية، وإطلاق المنتجات وغيرها من الأحداث لتوليد دعاية إيجابية.

وضع وتنفيذ خطط لإدارة الدعاية السلبية وحماية سمعة البنك.

مراقبة وقياس جهود العلاقات العامة وتتبع التغطية الإعلامية، وتحليل مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، وقياس نجاح حملات العلاقات العامة.

الاطلاع على اتجاهات العلاقات العامة والبحث عن أحدث الاتجاهات في العلاقات العامة والاتصالات.

الشروط:

بكالوريوس في العلاقات العامة أو الصحافة أو الاتصالات أو مجال ذي صلة.

3-5 سنوات خبرة في مجال العلاقات العامة أو المجال ذي الصلة.

مهارات اتصال ممتازة كتابية وشفوية.

خبرة قوية في العلاقات الإعلامية.

القدرة على تطوير وتنفيذ حملات العلاقات العامة الناجحة.

المهارات التحليلية والخبرة في أدوات قياس العلاقات العامة.

القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة الأولويات المتعددة والوفاء بالمواعيد النهائية.

مهارات تنظيمية قوية والاهتمام بالتفاصيل.

وظائف عمليات التسوية والمصالحات المالية

المسؤوليات:

ضمان المصالحة الدقيقة وفي الوقت المناسب وتسوية المعاملات المالية داخل المنظمة.

العمل بشكل وثيق مع الفرق الداخلية والأطراف الخارجية والمؤسسات المالية لتسوية الحسابات وحل التناقضات وتسهيل التسوية السلسة للمعاملات.

تحليل البيانات وتحديد الأخطاء أو التناقضات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية للحفاظ على النزاهة المالية والامتثال.

الشروط:

سكان القاهرة والجيزة فقط.

3-7 سنوات خبرة كمسؤول مصالحة وتسوية.

بكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

ألا يوجد أقارب للمتقدم في بنك مصر.

وظائف إدارة المخاطر

تصميم برامج تطوير النماذج وتوفير إدارة البرامج الوظيفية والتطوير.

الإشراف على حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة لقطاعات الخدمات المصرفية بالجملة المختلفة للفروع الداخلية والخارجية.

ضمان التوزيع الفوري للعروض التقديمية ربع السنوية التي توضح فروق الخسائر الائتمانية المتوقعة والتعليقات المرتبطة بها إلى المدير المباشر.

قيادة المشاريع التنظيمية وتحسينات الأنظمة المتعلقة بمجالات مثل حساب خسائر الائتمان المتوقعة وإعداد التقارير.

التأكد من إغلاق جميع ملاحظات التدقيق التنظيمية أو الداخلية أو الخارجية الواردة في تقاريرهم.

المشاركة في المناقشات مع المدققين الخارجيين في جميع الولايات القضائية لبنك مصر بشأن الجوانب التنظيمية للتقارير التنظيمية والمالية للخسائر الائتمانية المتوقعة.

التحكم والإشراف على اختبارات التحمل وتخطيط السيناريوهات والتقييم الدوري.

تقديم المشورة بشأن الظروف التي قد تتأثر فيها ربحية البنك سلبًا وتوفير مستوى حلول وإجراءات تخفيف المخاطر التي سيتم أخذها في الاعتبار في مثل هذه الظروف.

التحكم والإشراف على بناء وتطوير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية وسياسات النمذجة المطلوبة للفروع الداخلية والخارجية.

التقديم:

من خلال صفحة بنك مصر على موقع «لينكد إن».

وظائف تكنولوجيا المعلومات IT

يشترط لشغل تلك الوظائف أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر والهندسة «الشبكات والاتصالات»، ومعلومات الأعمال ونظم المعلومات التجارية.