عضو بـ«الشيوخ» يشيد بحملة حياة كريمة لترشيد استهلاك الطاقة: ترفع مستوى الوعي

ثمن النائب عبده أبوعايشة عضو مجلس الشيوخ، إطلاق حياة كريمة حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار «استهلاك أقل.. تأثير كبير».

أكد في بيان، أن مبادرة حياة كريمة تعد الأكبر من نوعها في مصر تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع.

وطالب عضو مجلس الشيوخ المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك وتبني سلوكيات وممارسات مستدامة للحفاظ على الطاقة.