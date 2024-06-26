نائب رئيس «المؤتمر»: ترشيد الاستهلاك ضرورة لمواجهة تحديات ملف الطاقة

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، بالحملة الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة، التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة تحت شعار «استهلاك أقل.. تأثير كبير» مشيرا إلى أنها تهدف إلى تعزيز الوعي بين المواطنين، حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة ودوره الحيوي في حماية البيئة، من خلال تبني ممارسات مستدامة وتقليل الاستهلاك، من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

حملة ترشيد الاستهلاك

أشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذه الحملة، الأكبر من نوعها في مصر لترشيد استهلاك الطاقة، التي أصبحت ضرورة ملحة من أجل مواجهة التحديات البيئية الحالية، لافتا إلى أن الاستهلاك المفرط للطاقة، يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية وتفاقم التغيرات المناخية، ما يؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة والصحة العامة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، من المتوقع أن تشمل الحملة أنشطة وفعاليات توعوية متنوعة، تستهدف جميع فئات المجتمع، بهدف نشر ثقافة الترشيد وتحفيز السلوكيات البيئية الإيجابية، ونجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على تفاعل المواطنين والمؤسسات مع المبادرات المطروحة، واستعدادهم لتبني ممارسات توفر الطاقة، وتقلل من الأثر البيئي السلبي.

أهمية التعاون بين القطاعات

أكد «فرحات» أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق نجاح الحملة، مشددا على أن «التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التغيير المطلوب ودعم المؤسسات لهذه الحملة من خلال تبني تقنيات وحلول موفرة للطاقة يمكن أن يحدث فرقا كبيرا».

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى تفائله بأن حملة «استهلاك أقل.. تأثير كبير»، ستلقى تجاوبا واسعا وستسهم في إحداث تغيير إيجابي ملموس نحو العمل من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة، كما نثق بقدرة شعبنا على التحرك نحو هذا الهدف.