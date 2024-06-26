مبادرة «ابدأ» تعلن الانضمام إلى حملة حياة كريمة لترشيد استهلاك الطاقة

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» تضامنها مع الحملة التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» من أجل ترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة، لما لها من آثار إيجابية تعود على الوطن والمواطن.

«ابدأ» تتضامن مع حياة كريمة لترشيد الطاقة

أكدت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، التزامها بالمسؤولية الاجتماعية من خلال انضمامها إلى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة اليوم تحت شعار «استهلاك أقل.. تأثير كبير».

وقالت «ابدأ» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «إيماننا بأهمية المسؤولية الاجتماعية، تعلن مبادرة (ابدأ) عن انضمامها إلى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة التي أطلقها مؤسسة حياة كريمة اليوم، تحت شعار استهلاك أقل تأثير كبير».

مبادرة حياة كريمة لترشيد الاستهلاك

وكانت مؤسسة «حياة كريمة» أعلنت إطلاق حملة من أجل ترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة، تحت شعار: «استهلاك أقل.. تأثير كبير»، لرفع وعي المواطنين حول أهمية ترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تنظيم معسكرات في الصيف للشباب عن أهمية التشجير وحماية البيئة وتوفير الطاقة.