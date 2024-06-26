تدريبات مصارعة رومانية على شاطئ «بلطيم».. بين السماء والبحر

كان المشهد جاذباً للأنظار، أكثر من 15 لاعباً يتدرّبون مصارعة رومانية على الشاطئ، ويستمتعون في الوقت نفسه بالرمال النظيفة والمياه الصافية والمناظر الخلابة، وذلك ضمن معسكر سنوى اعتاد عليه أبطال اللعبة بصحبة مدربهم.

تدريبات مصارعة رومانية على شاطئ مصيف «بلطيم»

على أحد شواطئ مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أخذ أبطال وناشئو المصارعة الرومانية بمركز شباب بيلا يباشرون تدريباتهم الرياضية، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، استعداداً لخوض البطولات خلال الفترة المقبلة، وقبل أسبوع من انطلاق المعسكر أعد الكابتن محمد عبدالستار غالي، مدرب المصارعة الرومانية بمركز شباب بيلا، خطة لهذا الحدث السنوي، الذي اعتاد عليه بمشاركة أبطال وناشئي المصارعة الرومانية.

«المعسكر ده بنفذه إحنا كفريق المصارعة الرومانية في مصيف بلطيم كل سنة بعد إجازة العام الدراسي، وبيشارك فيه أكتر من 15 لاعب مصارعة من الحاصلين على مراكز دولية في اللعبة، ومحققين بطولات على مستوى العالم كمان، وبيكون هدفه رفع المستوى البدني والرياضي للاعبين، وفي الوقت نفسه ترفيه وتغيير جو»، كلمات قالها الكابتن محمد عبدالستار غالي، مدرب المصارعة الرومانية بمركز شباب بيلا لـ«الوطن».

تنظيم المعسكر بشكل سنوي

10 أيام هي مدة المعسكر الذي يتم تنظيمه سنوياً بمدينة مصيف بلطيم، وفقاً لـ«غالي»: «التمرين بيكون ساعة الصبح وساعة آخر اليوم على مدار الـ10 أيام، وتمارين الصبح بتكون عبارة عن جري على الرمل، أما في آخر النهار بيمارسوا التدريبات الخاصة بلعبة المصارعة الرومانية على الشاطئ، مع الاهتمام بالأكل الصحي اللي بيكون عبارة عن لحوم وأسماك».

طبيب علاج طبيعي يشارك في المعسكر، حسب «غالي»، لإسعاف أي لاعب في حال التعرّض لإصابة، مشيراً إلى أن المعسكر لتأهيل الأبطال للمشاركة في بطولة العالم للشباب، وبطولة الجمهورية في المصارعة الرومانية، التي ستنعقد بعد شهر أغسطس المقبل.

لفت أبطال المصارعة الرومانية أنظار المصطافين بشاطئ السلام أثناء ممارسة التدريبات الجماعية الخاصة بلعبة المصارعة الرومانية، حسب فارس محمد غالي، أحد أبطال العالم في المصارعة الرومانية، والمشارك في المعسكر: «الناس اللي بيصيفوا ماكانوش فاهمين إحنا بنعمل إيه، الكل كان بيستغرب، بس بعد كده لما عرفوا إنّ ده معسكر خاص بلعبة المصارعة الرومانية بدأوا يشجّعونا ويتفاعلوا معانا، وفيه ناس منهم اتصوروا معانا».

وأرجع الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، سبب تفوق شباب بيلا في المصارعة الرومانية، لما يشهده مركز شباب بيلا ونادي بيلا الرياضي من نشاط ملحوظ بشكل يومي، وتدريب اللاعبين واللاعبات في المصارعة، على يد مدربين متميزين، مما دفع كثيراً من الأطفال إلى التوجّه لممارسة اللعبة.