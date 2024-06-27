تراجع بأكثر من 3 آلاف جنيه.. كم خسر الجنيه الذهب منذ بداية العام؟

تراجع سعر الجنيه الذهب في الصاغة المصرية، بأكثر من 3 آلاف جنيه منذ بداية العام الجاري، حيث كان سعر في شهر يناير 2024، يسجل 28.480 ألف جنيه، مقارنة مع سعر اليوم البالغ 25.200 ألف جنيه.

الجنيه الذهب

ويعتبر الجنيه الذهب، من أبرز أشكال الذهب التي يحرص الأفراد على شرائها، بهدف الحفاظ على مدخراتهم المالية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، في الصاغة المصرية، ما قيمته 25.200 ألف جنيه.

سعر الجنيه الذهب في بداية العام

فيما كان سعر الجنيه الذهب، يسجل في شهر يناير الماضي، 28.480 ألف جنيه، ليكون بذلك قد تراجع بنحو 3.280 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة 3145 جنيها للشراء، و3135 جنيهًا للبيع.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة 3594 جنيها للشراء و3576 جنيها للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة 2696 جنيها للشراء، 2684 جنيهًا للبيع