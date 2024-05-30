انخفاض جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 30-5-2024.. اعرف بكام

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 30 -5-2024، انخفاضا نسبيا في محلات الصاغة، ويرجع ذلك على خلفية انخفاض السعر العالمي للمعدن الأصفر، مسجلا نحو 24 ألفا و880 جنيهًا للشراء و24 ألفا و920 جنيها للبيع، بتراجع نحو 60 جنيها تقريبا مقارنة بأمس.

سعر الذهب اليوم

وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، حسب التحديث الأخير المُعلن من جانب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للشراء: 24 ألفا و880 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع: 24 ألفا و920 جنيها.

أسعار الذهب

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 3554.25 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 3560 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3110 جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3115 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 2665.75 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 2670 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء: 2073.75 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للبيع: 2076.75 جنيه.