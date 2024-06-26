الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن تطبيق خطة ترشيد استهلاك الطاقة

قالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن العالم يقع تحت وطأة تغيرات مناخية لم تؤثر فقط على اضطراب درجات حرارة أو فيضانات أو أمطار في غير موسمها أو حرائق في الغابات، بل طالت البنية التحتية لمختلف البلاد حول العالم، ما أثر على الخدمات الرئيسية كانقطاع التيار الكهربائي وغيرها فضلاً عن الأحداث الإقليمية على مختلف حدود مصر وفي المنطقة.

وتابعت الأكاديمية في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أنه في ضوء ما تواجه مصر من أزمة طارئة في مسألة الكهرباء وعلى الرغم من صعوبة الأمر على الجميع ستقوم الأكاديمية بالعمل على: ترشيد استهلاكنا للطاقة بشكل عام، وقمنا منذ بداية الأسبوع بزيادة خطة الترشيد الموضوعة في استهلاك الطاقة كما سنبدأ بداية من الأسبوع المقبل بتعديل مواعيد العمل للبعض وأماكن تنفيذ بعض البرامج لزيادة ترشيد الطاقة.

وتابعت: «نعتمد في 23%؜ من استهلاكنا على الطاقة الشمسية ونستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 30%؜ خلال هذا العام».

أضافت: «كما ندعو متدربينا وخريجينا إلى ترشيد الطاقة كل في مجال عمله ومسكنه حتى تجاوز هذه الأزمة الطارئة».

واختتمت: «ستقوم الأكاديمية بدعوة خريجيها للمشاركة في ورشة عمل لتلقي أي مقترحات ومشروعات في مجال ترشيد الطاقة».