حياة كريمة تطلق حملة وطنية شاملة لترشيد الطاقة «استهلاك أقل.. تأثير كبير»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار «استهلاك أقل.. تأثير كبير».

أوضحت المؤسسة في بيان، أن الحملة التي تعد الأكبر من نوعها في مصر، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع.

أضافت أن الحملة تهدف أيضا إلى تحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات وممارسات مستدامة.

من جانبها، صرحت بثينة مصطفى المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة، بأن الحملة تأتي في إطار حرص المؤسسة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وأكدت أن ترشيد الطاقة مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، وأن لكل فرد دور مهم في حماية البيئة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.