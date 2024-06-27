جوائز اتحاد الكتاب 2024 تستقبل المشاركات حتى منتصف يوليو

تستقبل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، طلبات التقديم للمشاركة في جوائز اتحاد الكتاب المختلفة دورة 2024، حتى منتصف يوليو المقبل، استجابة لطلبات بعض أعضاء الجمعية العمومية، تعويضًا عن أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقرر أعضاء هيئة المكتب «المفوضة من مجلس إدارة النقابة»، بتمديد الاشتراك في مسابقات الاتحاد بجميع أنواعها لمدة أسبوعين، تنتهي الاثنين 15 يوليو المقبل.

جوائز اتحاد الكتاب 2024

3 جوائز تميز قيمة كل منها 30 ألف جنيه، وهي: جائزة التميز في الشعر، جائزة التميز في السرد القصصي والروائي، جائزة التميز في النقد.

6 جوائز سنوية في مجالات أدبية مختلفة قيمة كل منها 10000 «عشرة آلاف جنيه»، جاءت على النحو التالي:

1- شعر الفصحى.

2- شعر العامية.

3- النقد الاًدبي.

4- السرد القصصي والروائي، وخُصصت هذا العام في لتكون في حقل «الرواية التاريخية» فقط.

5- جائزة الترجمة، وخصصت هذا العام «من الإنجليزية إلى العربية فقط».

6- جائزة أدب الأطفال واليافعين «خصصت هذا العام لرواية اليافعين فقط».

ثالثا: جائزة فلسطين للأدباء المصريين والفلسطينيين في أدب المقاومة، وتُمنح لكاتب مصري وآخر فلسطيني، وقيمة كل منهما 15 ألف جنيه «خمسة عشر ألف جنيه»، وتخصص هذا العام «لشعر الفصحى فقط».

رابعا: 9 جوائز خاصة

1- جائزة د. عبدالغفار مكاوي في القصة القصيرة، وقيمتها 1500 (ألف وخمسمائة) جنيه.

2- جائزة د. حسن البنداري في القصة القصيرة، وقيمتها خمسة آلاف جنيه.

3- جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي، وتم رفع قيمتها من خمسة آلاف جنيه، إلى عشرة آلاف جنيه اعتبارًا من هذا العام.

4- جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد، وقيمتها خمسة آلاف جنيه.

5ـ جائزة يوسف أبو رية في الرواية، وقيمتها خمسة آلاف جنيه.

6- جائزة أحمد فضل شبلول في أدب الأطفال وقيمتها ثلاثة آلاف جنيه.

7- جائزة نوال مهني للشعر الفصيح وقيمتها عشرة آلاف جنيه.

8- جائزة فؤاد دوارة في النقد المسرحي «بما لا يقل عن عشر مقالات نقدية في المسرح مطبوعة في كتاب» وتم رفع قيمتها من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه.

9- جائزة عمرو دوارة في الدراسات المسرحية، وتم رفع قيمتها من خمسة الآف إلى عشرة آلاف جنيه.

10- جائزة صالح شرف الدين في الشعر التفعيلي وقصيدة النثر ونقدهما، وقيمتها عشرة آلاف جنيه، تقسم مناصفة بين ديوان الشعر، وكتاب النقد.

الجائزة التشجيعية للكتاب من ذوي الهمم

1- في مجالات الأدب المختلفة لأعضاء الاتحاد «العاملين والمنتسبين»، وممن هم خارج الاتحاد أيضا، تشجيعًا لهم على الكتابة والقراءة والاطلاع والإبداع، ثم الحصول على عضوية النقابة، لمن هم ليسوا أعضاء بها، حال انطباق الشروط عليهم.

2- فروع هذه الجائزة في مجالات: شعر الفصحى والعامية، والسرد القصصي والروائي، والدراسات الأدبية والنقدية، مع عدم التقيد بسن معينة. وقيمتها خمسة آلاف جنيه لكل فرع من فروعها الثلاثة.

جوائز أدب البادية

1- للأعضاء العاملين الذين يكتبون في أدب البادية: شعرًا وسردًا ونقدًا.

2- قيمة هذه الجائزة 5000 جنيه لكل فرع من فروعها الثلاثة.