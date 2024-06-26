النائبة ميرال الهريدي: حملة ترشيد استهلاك الطاقة خطوة إيجابية لتعزيز آليات الاستخدام

ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إعلان مبادرة حياة كريمة، إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار «استهلاك أقل تأثير كبير»، مٌشيرة إلى أن العالم اليوم يُواجه تحديات تغير المناخ، والآثار السلبية الناجمة عن التطور التكنولوجي المُتلاحق، وأبرزها ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، مما تسبب في أزمة الكهرباء في مختلف بلدان العالم وليس مصر فقط.

ترشيد استهلاك الطاقة

وأكدت «الهريدي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ترشيد استهلاك الطاقة يٌؤدي إلى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة، ما يُساهم في مُكافحة تغير المناخ، فضلا عن ضرورة التوعية لدى المواطنين بأهمية الترشيد والآثار الإيجابية الناجمة عن هذا التصرف، في إطار رفع الحد الأدنى من الوعي، والتحفيز لسلوك ممارسات مستدامة تساهم في توفير مشتقات الوقود وعدم وجود أي نقص في الأنواع قد يؤدي بأضرار على بعض الصناعات ومن ثم إعاقة التنمية.

مبادرة حياة كريمة

ولفتت أن مبادرة حياة كريمة نجحت في الوصول لكثير من القرى والنجوع والمناطق الأكثر استهلاكا للطاقة، مما يُسهل الترويج لهذه الحملة، وتوعية أكبر عدد من المواطنين، بأهميتها وضرورة عدم الإسراف في استخدام الطاقة، والتحول للطاقة المتجددة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تقليل ترشيد استهلاك الطاقة يُساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة الاستقلالية الاقتصادية، بجانب الحفاظ على الموارد الطبيعية