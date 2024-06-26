حزب الغد يدعم حملة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه: «خطوة مهمة عشان بكرة»

دعا حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، بما يسهم في المحافظة على البيئة وتخطي مشكلة أزمة الطاقة التي يمر بها العالم.

ترشيد استهلاك الطاقة والمياه

وأعلن حزب الغد، عن دعمه للحملة الوطنية لتوفير الطاقة ودعم البيئة، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة اليوم، تحت عنوان: «استهلاك أقل.. تأثير كبير»؛ لرفع الوعي عن أهمية ترشيد الطاقة، وتشجيع كل الفئات في مصر لأخذ خطوة لتحسين البيئة، من الأفراد والأسر للشركات والمؤسسات المختلفة، من خلال حملات إعلامية وتوعوية عن توفير الكهرباء والمياه والحفاظ على البيئة والتشجير، وبرامج تعليمية ومعسكرات صيفية للشباب، ومبادرات مجتمعية لتشجير المدن وتحسين البيئة الخضراء، مسابقات بجوائز للي يقدروا يعملوا أكبر فرق في توفير الطاقة.

رشد عشان بكرة

واعلن حزب الغد دعمه لمبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي جرى إطلاقها اليوم تحت عنوان «رشد عشان بكرة»، وذلك عن طريق تخفيض عدد العاملين في مقراتها، وتخفيض عدد ساعات العمل.