قطاع الأخبار بـ«الشركة المتحدة».. 3 قنوات لإنجاز سرعة أكبر في نقل الحدث

أسست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، 3 قنوات إخبارية محلية وإقليمية، وهي «إكسترا نيوز» و«إكسترا لايف» و«القاهرة الإخبارية»، وتشهد متابعة كبير من الجمهور العام والمتخصص لما تقدمه من محتوى إخباري مميز وجيد، و⁠يعمل بتلك القنوات أكثر من 130 مذيعا ومقدم برامج مصريا، منهم 70 من المواهب الشابة الصاعدة.

شبكة مراسلين على أعلى مستوى

ولنقل الأحداث من على الأرض وفي ميادين القتال والحروب وفي كل العواصم العالمية، استطاعت «الشركة المتحدة» تكوين وامتلاك شبكة مراسلين على أعلى مستوى، ينقلون الأحداث من كل المناطق، بالاعتماد على ⁠شبكة مراسلين في 42 دولة.

أكثر من 1500 عامل

وتمتلك الشركة المتحدة، ⁠3 مكاتب خارجية في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية «واشنطن» وعاصمة إنجلترا «لندن» وعاصمة لبنان «بيروت» لنقل الأحداث سريعًا وبحيادية كبيرة، و⁠يعمل بالقطاع أكثر من 1500 عامل، فتح السوق لأكثر من 50 شركة متنوعة.