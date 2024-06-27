طريقة لحماية حساب الفيسبوك من الاختراق أو تزوير وفاتك.. اعرفها

العديد من الحيل، يستخدمها المخترقون حول العالم، لاختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يكشف عن الثغرات المتواجدة في التطبيقات الشهيرة، والتي يعمل عليها علماء التكنولوجيا لحماية حساباتك.

ثغرة في الفيسبوك

عند وفاة صاحب الحساب على موقع الفيسبوك، يغلق الحساب بشكل نهائي ولا أحد يستطيع تسجيل الدخول عليه، حتى وإن كان يتوفر لديه اسم المستخدم وكلمة المرور، ويبقي الفيسبوك على الحساب، ويجعله للذكرى لأصحاب وأهل المتوفى.

ومن ضمن السلبيات في هذا الأمر، التي ذكرها تامر محمد الخبير التكنولجي لـ«الوطن»، أنه إذا قام أكثر من الشخص بالإبلاغ عن حساب لسبب وفاة صاحبه، يمكن للفيسبوك غلق الحساب، دون التأكد من حقيقة الأمر، وفي بعض الأحيان يطلب إثبات للتأكد من حقيقة الوفاة.

طريقة الحماية

اتخاذ الإحتياطات اللازمة على وسائل التواصل الإجتماعي، أمر في غاية الأهمية لتجنب الإختراقات، حسبما ذكر الخبير التكنولوجي، يمكن تجنب حماية الحساب الشخصي على الفيسبوك، بطريقة سهلة للغاية، يتيح الموقع الشهير للمستخدمين، وضع حسابات شخصية لأشخاص مقربين، يمكن لإدارة الفيسبوك الرجوع لهم، عند حدوث حالة اختراق، ومخاطبتهم للتأكد من حالة الوفاة.

حماية الحسابات الشخصية

- عدم مشاركة كلمة المرور مع أي شخص

- الإعتماد على الحروف والرموز في كلمة السر

- عدم فتح رسائل مجهولة

- عدم الضغط على أي رابط مرسل من أشخاص مجهولة