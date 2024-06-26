مفاجأة بشأن أصل الكباب.. «التتبيلة المصرية في حتة تانية»

الكباب من أشهر الأطعمة المفضلة في العالم، إذ انتشر هذا النوع من الوجبات ليكون الأكثر شعبية في مصر، حتى وصل إلى استخدامه في العديد من الأفلام المصرية، على الرغم من شهرته الكبيرة إلا أن أصله ليس عربيا، ونستعرض في التقرير التالي أصل الكباب، وطريقة عمله بالتتبيلة المصرية.

أصل الكباب

بسبب شهرة الكباب في مصر، ظن البعض أن أصله يعود إليها، لكن المفاجأة كانت حينما اكتشف أنه يعود إلى الأصل التركي، حسبما نشره تقرير مطبخ الفن، المذاع على قناة «دي إم سي»، خاصة أن الجنود الأتراك هم أول من اكتشفوه، إذ كانوا يشوون قطع لحم الحيوانات التي يصطادونها من خلال غرسها في السيوف فوق نار المخيم وعرف من وقتها.

على الرغم من أن طريقة عملة واحدة في مختلف دول العالم، إلا أن التتبيلة المصرية، وضعته في مكانة خاصة لدى محبيه من مختلف الدول، وهو عبارة عن قطع من اللحم والخضار، تسوى على نار هادئة من خلال وضعها في الأسياخ الحديدية، ولكن قبل وضعها بها تتبل لعدة ساعات قبل طهيها.

عمل الكباب بالطريقة المصرية

مقادير طريقة عمل الكباب المشوي:

كيلو لحم مقطع مكعبات.

تتبيلة الكباب «عصير 2 بصلة كبيرة مصفى من التفل، نصف كوب من الخل،1 طماطم كبيرة، نصف كوب من الزيت، 5 ورقة لورة،1 جوز الطيب، 1 معلقة حبهان، 1 معلقة قرنفل، ربع فنجان كاتشب، ملح وفلفل أسود، ملعقة كزبرة ناشفة».

ولعمل التتبيلة المصرية، التي جعلت للكباب نكهة مختلفة عن الجميع، تفرم جميع المكونات السابقة في الخلاط، وتتبل بها مكعبات اللحم في مدة لا تقل عن 4 ساعات، ولمزيد من المذاق الشهي يفضل أن تبقى اللحم في المكعبات من اليوم السابق قبل الشوي، ثم ترص مكعبات اللحم في أسياخ الشيش مع مكعبات البصل والفلفل الألوان، ومن ثم تشوى على الشواية الفحم أو الشواية الكهرباء.