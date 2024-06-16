طريقة عمل كباب الحلة زي المطاعم.. «مش هتعرف تفرق بينهم»

كباب الحلة من الأكلات التي يحرص المصريون على تحضيرها في عيد الأضحى المبارك، نظرًا لمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها، ونستعرض في التقرير التالي طريقة عملها «زي المطاعم».

خطوات بسيطة يمكن من خلالها عمل كباب الحلة زي المطاعم على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، والتي جاءت كالتالي:

- كيلو لحم بقري مقطع مكعبات.

- 5 ثمرات بصل مقطع ناعم.

- 2 فص ثوم مهروس.

- ثمرتان من البطاطس، مقطعة مكعبات.

- 2 كوب مرقة لحم.

- ملح وفلفل أسود

- 2 ملعقة كبيرة سمن.

- ملعقة صغيرة سكر بني.

- قطعة فحم شواء.

خطوات التحضير

في البداية يتم وضع ملعقة من السمن في وعاء كبير وتسخن على نار عالية.

إضافة قطع اللحم البقري وتشوح من الجانبين حتى تحمر

إضافة ملعقة من السمن في طاسة منفصلة وتسخن على نار متوسطة.

إضافة البصل إلى السمن ويحمر حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من السكر البني إلى منتصف الطاسة وتترك حتى تبدأ في الذوبان.

نقوم بتقليبها مع شرائح البصل.

إضافة الثوم إلى البصل ويقلب ثم يضاف الخليط إلى قدر اللحم المحمر.

إضافة مرق اللحم ويترك على نار متوسطة حتى يتم طهي اللحم، ثم تضاف البطاطس المحمرة.

نضيف قطعة الفحم إلى المكونات ويُغطي القدر بشكل محكم لمدة 10 دقائق مع عدم رفع الغطاء قبل المدة المحددة.

طريقة أخرى لعمل كباب الحلة

كيلو بصل مكعبات

كيلو لحمة ملبس

سمنة

سكر

حبهان فصوص

بهارات

فلفل رومي

فلفل حار

ورق لورا

ملح

فلفل أسود

خطوات التحضير