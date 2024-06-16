طريقة عمل كباب الحلة زي المطاعم.. «مش هتعرف تفرق بينهم»
كتب:
نهى نصر
12:17 م | الأحد 16 يونيو 2024
طريقة عمل كباب الحلة زي المطاعم
كباب الحلة من الأكلات التي يحرص المصريون على تحضيرها في عيد الأضحى المبارك، نظرًا لمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها، ونستعرض في التقرير التالي طريقة عملها «زي المطاعم».
خطوات بسيطة يمكن من خلالها عمل كباب الحلة زي المطاعم على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، والتي جاءت كالتالي:
- كيلو لحم بقري مقطع مكعبات.
- 5 ثمرات بصل مقطع ناعم.
- 2 فص ثوم مهروس.
- ثمرتان من البطاطس، مقطعة مكعبات.
- 2 كوب مرقة لحم.
- ملح وفلفل أسود
- 2 ملعقة كبيرة سمن.
- ملعقة صغيرة سكر بني.
- قطعة فحم شواء.
خطوات التحضير
- في البداية يتم وضع ملعقة من السمن في وعاء كبير وتسخن على نار عالية.
- إضافة قطع اللحم البقري وتشوح من الجانبين حتى تحمر
- إضافة ملعقة من السمن في طاسة منفصلة وتسخن على نار متوسطة.
- إضافة البصل إلى السمن ويحمر حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي.
- نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من السكر البني إلى منتصف الطاسة وتترك حتى تبدأ في الذوبان.
- نقوم بتقليبها مع شرائح البصل.
- إضافة الثوم إلى البصل ويقلب ثم يضاف الخليط إلى قدر اللحم المحمر.
- إضافة مرق اللحم ويترك على نار متوسطة حتى يتم طهي اللحم، ثم تضاف البطاطس المحمرة.
- نضيف قطعة الفحم إلى المكونات ويُغطي القدر بشكل محكم لمدة 10 دقائق مع عدم رفع الغطاء قبل المدة المحددة.
طريقة أخرى لعمل كباب الحلة
- كيلو بصل مكعبات
- كيلو لحمة ملبس
- سمنة
- سكر
- حبهان فصوص
- بهارات
- فلفل رومي
- فلفل حار
- ورق لورا
- ملح
- فلفل أسود
خطوات التحضير
- نقوم بوضع السمنة في حلة على النار حتى تسيح.
- إضافة البصل والملح والفلفل الأسود.
- يتم إضافة الحبهان الفلفل الرومي والحار ورق اللورا ويقلب مرة أخرى.
- يوضع الماء والسكر والخل ويقلب جيدا في إناء آخر
- نقوم بنقع اللحمة فيه قليلًا ثم تصفى من الماء وتوضع على البصل يغطى الوعاء وتهدى النار.
- وتقلب اللحمة من وقت لآخر حتى تنضج المكونات ثم تقدم كباب الحلة مع الخبز أو الأرز.