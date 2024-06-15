طريقة عمل كباب الحلة بالبطاطس.. أكلة سهلة التحضير في أول أيام عيد الأضحى

كباب الحلة من الأطعمة الدسمة ويحبها الكبار والصغار، ويقبلون على تناولها في مختلف المناسبات، وخاصةً عيد الأضحى، وترغب ربات البيوت في معرفة أكلات سهلة وسريعة التحضير، لذا نقدم لكِ أسهل طريقة لعمل كباب الحلة بالبطاطس في المنزل على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد» الذي يعرض على «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل كباب الحلة بالبطاطس

كيلو لحمة كباب حلة

بطاطس مكعبات مقلية

ملعقة كبيرة سمنة

بهارات

ملح

فلفل اسود

أرز

بصل

ثوم

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة عمل كباب الحلة بالبطاطس

- الخطوة الأولى لعمل كباب الحلة بالبطاطس، سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت في قدر كبير على نار متوسطة، وشوحي اللحم في السمن على النار جيدًا ثم إضافة البصل والثوم.

- الخطوة الثانية ضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات على الخليط، وبعدها الماء وتركها مع مراعاة زيادة الماء.

- الخطوة الثالثة: قومي بإضافة البطاطس، وزيادة مقدار الماء واتركي الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه مع أرز.