فتاة تهدي مراجعات الثانوية العامة مجانا للطلاب.. «صدقة على روح والدها»

لم يمر على وفاته سوى 10 أشهر، إلا أنه ترك رصيدًا كبيرًا من المحبة في قلوب طلابه من مراحل الثانوية المختلفة، إذ اعتاد على تبسيط المنهج لهم بطريقته الخاصة، عبر كتابة المراجعات بخط يديه، والتي بقت في منزله بعد رحيله، لتفكر ابنته في توفيرها للطلاب مجانًا لتكون صدقة جارية على روحه.

«صدقة لبابا».. مذكرات مجانية لطلاب الثانوية العامة

«والدي مدرس أحياء توفى من 8 شهور، وكان محبوبا من طلابه، وبعد وفاته فكرت أن تكون مذكراته صدقة لروحه، وده اللي دفعني اكتب بوست أنه المذكرات متاحة لأي طالب ثانوية عامة مجانا» بحسب حديث ملك نجلة محمد السيد مدرس الأحياء المتوفى.

حرصت ابنته على الاحتفاظ بمذكراته بعد وفاته، لتفكر أن تضعها في السنتر الخاص به، إلا أنها لم تعزم على تلك الخطوة، وفكرت في كتابة بوست على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي: «بابا الله يرحمه كان مدرس بيولوجي معروف لثانوية عامة، وكان عنده ورق بتاعه سهل و بسيط جدا، لو حد عنده أولاد في ثانوي أولى تانية أو تالتة، يكلمني أقابله يصور الورق وتبقي صدقة لبابا».

تفاعل الطلاب مع البوست

لاقى ذلك البوست تفاعلًا كبيرًا، إلا أن بعض الطلاب رغبوا في أن تكون المذكرات بطريقة الـ pdf أفضل، الأمر الذي حرصت «ملك» على تنفيذه، لتصل الاستفادة إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب: «بإذن الله هحاول إني أعمله pdf خلال الأسبوع ده، وإن شاء الله اقدر اكتبه كمبيوتر، علشان أكبر عدد من الطلاب يستفاد منه».