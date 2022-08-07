«التعليم» تحقق في نشر نتائج طلاب ثانوية عامة ينتمون لعائلات معروفة بالصعيد

رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورات متنوعة على مواقع السوشيال ميديا، لمدارس في محافظات الصعيد بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في الثانوية العامة ونتائجهم.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها تتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها، وجرى تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها، وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان.

اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة

وأعلنت الوزارة، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة، في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية، أو من مروجي معلومات مغرضة.

الحديث عن نتيجتين لنفس رقم الجلوس كذب

وقالت «التعليم»، كذلك يتم تداول منشورات كثيرة، تدعي أن هناك نتيجتين لنفس رقم الجلوس، وهذا كذب ولا أساس له من الصحة، وتحققنا من كل ما نشر، وتبين كذبه عن طريق التزوير بالفوتوشوب أو البحث عن النتيجة في مواقع مشبوهة، لا علاقة لها بالنتيجة الرسمية، وتهيب الوزارة بالجميع الرجوع إلى موقع الوزارة فقط، للحصول على النتيجة الرسمية.