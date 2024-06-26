منير فخري عبد النور: وجهنا لمحمد مرسي تهمة الاعتداء على الكاتدرائية في 2013

علّق منير فخري عبد النور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، على اعتداء جماعة الإخوان الإرهابية على الكاتدرائية في 7 أبريل 2013، مؤكدا أن جبهة الإنقاذ أصدرت بيانًا قويًا جدًا بعد تلك الواقعة.

المنظر صعب

وأوضح «عبد النور»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه كانت هناك أحداث طائفية في الخصوص ونتج عن تلك الأحداث وفاة عدد من الأقباط، متابعًا: «وهم خارجين من الكاتدرائية حدث اعتداء على الجنازة بالطوب وكان الشكل وحش جدًا، وأوحش ما في الأمر أن الصحافة العالمية كتبت عن الحادث وكان المنظر صعب وسيء جدًا».

وشدد على أن جبهة الإنقاذ اتخذت موقفًا قويًا وأصدرت بيانًا ووجهنا التهمة إلى محمد مرسي شخصيًا وحملناه المسؤولية كاملة في الاعتداء على الكاتدرائية.