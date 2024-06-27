3 طرق للتخلص من خدوش الذهب في المنزل.. «سهلة وبسيطة»

يتعرض الذهب للخدش أحيانا، الأمر الذي يسبب إزعاجًا كبيرًا لأصحابه، ويبحثون عن حيل للتخلص منها بخطوات سهلة وبسيطة والتي قدمها موقع «thespruce» ويمكن إيضاحها في التقرير التالي

طرق للتخلص من خدوش الذهب

توجد بعض الحيل، التي يمكنك الاعتماد عليها للتخلص من خدوش الذهب بسهولة، منها ما يعتمد على استخدام قطعة من القماش، مبللة بالماء بالإضافة إلى مسحول غسيل الأطباق، ومن ثم العمل على شطفه بالماء جيدًا، وتركه جانبًا إلى أن يجف من الماء تمامًا.

الطريقة الثانية هي استخدام ملعقة من الأمونيا، ويتم إذابتها في نصف كوب من الماء، مع الحرص على ارتداء القفازات، ومن ثم العمل على نقع الذهب في ذلك الخليط لمدة دقيقة، ومن ثم يرفع منه ويعمل على تجفيفة برقة بواسطة منديل، ويمكن اللجوء أيضًا إلى طريقة مزج كمية ضئيلة من معجون الأسنان، مع ملعقتين كبيرتين من الماء، والعمل على استخدام تُستخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لتساعدك في تنظيف الذهب، أو عبر وضع على قطعة من القماش، ومسح قطعة الذهب به ومن ثم العمل على غسلها بالماء.

تنقع قطعة المجوهرات المراد إزالة الخدوش منها طوال الليل في إناء، مع إضافة الخل الأبيض أو الحليب ومن ثم يتم غسلها بواسطته، لتساعد هذه الطريقة في التخلص من خدوش الذهب، إلى جانب العمل على استخدام احمر الشفاه لاحتواءه على مادة أوكسيد التيتان المعروفة بقدرتها على إزالة البقع عن المعدن الذهبي، وذلك عبر الاستعانة ببقايا أقلام أحمر الشفاه لمسح سطح المجوهرات الفضيّة، باستخدام قطعة من القطن ومن ثم غسلها بالماء والصابون، ومن ثم تجفيفها بقطعة قماش ناعمة.