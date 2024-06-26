تراجع جديد بأسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة.. بكم عيار 21

تراجعت أسعار الذهب في محال الصاغة الآن، لينخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3145 جنيها مقارنة مع 3160 جنيهًا سعر الجرام في التعاملات الصباحية، وبذلك يكون تراجع سعر الجرام نحو 15 جنيها، وفقًا آخر تحديثات الشعبة العامة للذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الذهب بعد تراجعها بمحال الصاغة المصرية الآن، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة بنحو 17 جنيهًا، ليسجل 3594 جنيها للشراء و3576 جنيها للبيع، مقارنة مع 3611 جنيهًا للشراء و3593 جنيها للبيع.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة إلى 3145 جنيها، مقارنة مع 3160 جنيهًا، ليكون قد تراجع بقيمة 15 جنيها.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة إلى 2696 جنيها للشراء، 2684 جنيهًا للبيع.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن إلى 2097 جنيهات للشراء، و2088 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محال الصاغة الآن 3295 جنيها للشراء، و3279 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة إلى 25 ألفًا و160 جنيهًا.