في ذكرى وفاته.. ماذا قال محرم فؤاد عن موهبة هاني شاكر وعلي الحجار؟

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير محرم فؤاد، الذي رحل في مثل هذا اليوم 27 يونيو من عام 2002، عن عمر 68 عامًا.

وفي لقاء تلفزيوني سابق، أبدى محرم فؤاد عن رأيه في الجيل الجديد للفنانين المصريين، وبالأخص النجمين هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق والمُطرب علي الحجار.

وقال «فؤاد» إن هاني شاكر لا يصلح إلا لغناء الأطفال، موضحًا: «حسه في الحتة دي»، ووجه نصيحة لهاني شاكر أنه لابد وأن يدخل السينما عن طريق أفلام الأطفال، مؤكدًا: «أنا منتج سينما وعارف إنى لو جبته يعمل فيلم مع الأطفال هينجح ويبقى نجم كبير جدًا، الطريق ده أنسب له بكثير جدًا».

وأكد أن هاني شاكر يجد صعوبة كبيرة في التعبير عن كلمة الحب، وصعوبة خطيرة جدًا في توصيل معناه، لكنه مؤد جيد.

أما عن الفنان علي الحجار، فقال إنه يصلح لأن يكون قائد كورال، وسط مجموعة أصوات يقدموا أناشيد حماسية، لكن أن يكون مطرب بشكل منفرد فهو لا يصلح لذلك، واختتم حديثه بأنه لا يجد في الجيل الجديد موهبة غنائية تصلح أن تكون نجم سينما، حتى عمرو دياب لا يصلح.