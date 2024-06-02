هاني شاكر وزوجته يقدمان واجب العزاء لوزيرة الثقافة في وفاة والدتها 

حرص المطرب هاني شاكر، أمير الغناء العربي، وزوجته، والفنان مدحت صالح، ومحمد رياض ومحمد ثروت، على تقديم واجب العزاء للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في وفاة والدتها السيدة نوال محمد أحمد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما أدى واجب العزاء لوزيرة الثقافة، عدد كبير من الوزراء، من بينهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الشخصيات العامة والفنانين، منهم الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والفنانة شيري عادل، والدكتورة هبة قطب.

وتوفيت والدة وزيرة الثقافة، يوم الخميس الماضي، وشيعت الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة يوم الجمعة الماضي.