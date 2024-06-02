رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هاني شاكر وزوجته يقدمان واجب العزاء لوزيرة الثقافة في وفاة والدتها 

كتب:

إلهام الكردوسي
10:03 م | الأحد 02 يونيو 2024
وزيرة الثقافة خلال إستقبال المعزيين

وزيرة الثقافة خلال إستقبال المعزيين

حرص المطرب هاني شاكر، أمير الغناء العربي، وزوجته، والفنان مدحت صالح، ومحمد رياض ومحمد ثروت، على تقديم واجب العزاء للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في وفاة والدتها السيدة نوال محمد أحمد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما أدى واجب العزاء لوزيرة الثقافة، عدد كبير من الوزراء، من بينهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الشخصيات العامة والفنانين، منهم الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والفنانة شيري عادل، والدكتورة هبة قطب.

وتوفيت والدة وزيرة الثقافة، يوم الخميس الماضي، وشيعت الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة يوم الجمعة الماضي.

اقرأ المزيد:

مدير مكتبة الإسكندرية ومنى الشاذلي ونادية مصطفى في عزاء والدة وزيرة الثقافة

وزراء التخطيط والأوقاف والرياضة يصلون عزاء والدة وزيرة الثقافة

رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء لوزيرة الثقافة في والدتها

وصول وزراء التموين والتضامن والهجرة إلى عزاء والدة وزيرة الثقافة (صور)
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي