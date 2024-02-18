ماجد المهندس يشدو بأغنية وردة «أكدب عليك» في أولى الليالي السعودية المصرية

انطلقت منذ قليل، أولى فقرات حفل «الليالي السعودية المصرية»، والمقام بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والتي يقدمها المطرب ماجد المهندس.

تفاصيل فقرة ماجد المهندس بالحفل

وقدم المطرب ماجد المهندس، أغنية وردة الجزائرية «أكدب عليك»، وسط تفاعل كبير من الحضور من بينهم الهضبة عمرو دياب، والأغنية من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي.

فعاليات حفل الليالي السعودية المصرية

وحرص ماجد المهندس في بداية فقرته على توجيه الشكر لوزيرة الثقافة، معربًا عن سعادته بالغناء في دار الأوبرا المصرية العريقة.

ويأتي الحفل في بداية التعاون بين وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، والهيئة العامة للترفيه السعودية، ويتم إذاعته مباشرة عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهما قناتي دي أم سي والحياة.