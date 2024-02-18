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ماجد المهندس: «الله يحفظ مصر ودائما بنستمد القوة منكم»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:53 م | الأحد 18 فبراير 2024
ماجد المهندس

ماجد المهندس

بدأت منذ قليل أولي حفلات «الليالي السعودية المصرية»، بدار الأوبر المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتور نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ماجد المهندس يبدأ حفل «الليالي السعودية المصرية»

وجاءت أول فقرة غنائية للفنان ماجد المهندس، والذي أعرب عن سعادته البالغة بغناءه اليوم في دار الأوبرا المصرية، والذي قال: «سعيد جدا وبتشرف إني أكون في أول ليلة بهذا السرح الكبير، دار الأوبرا المصرية، شكرا وزيرة الثقافة شكرا المستشار تركي آل الشيخ».

وأضاف: «الله يحفظ مصر العظيمة، ودائما نستمد القوة منكم زي ماعودتونا دائما انكم بتعدوا كل الأزمات، احنا أقوى بيكم».

ويقام الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالسعودية، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

 

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