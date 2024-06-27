بدء صرف معاشات شهر يوليو من بنك ناصر للمستحقين

كشفت مصادر مطلعة في بنك ناصر الاجتماعى، عن بدء صرف معاشات شهر يوليو، الآن، للمستحقين الذين يُصرف من خلال منافذ البنك في كل أنحاء الجمهورية.

صرف المعاشات بدأ الآن

وأكدت مصادر في بنك ناصر الاجتماعى، أن عملية صرف المعاشات من خلال فيزا البنك متاحة اليوم الخميس؛ ليكون صرف المُستحقات الخاص بأصحاب المعاشات مبكرًا عن الموعد الرسمي بـ5 أيام، بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

وأوضحت المصادر، أنّه كان من المُقرر أن يتم صرف المعاشات للأشخاص المستحقين في يوم 1 من كل شهر، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ولكن الصرف في شهر يوليو 2024 سيكون استثنائيا، ليأتي اليوم الخميس 27 يونيو.

تبكير صرف المعاشات

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق، خلال اجتماع عُقد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتبكير موعد الصرف ليكون في شهر مارس الماضي 2024، بدلًا من شهر يوليو المقرر أن تكون فيه الزيادة وفقًا للقانون 15%.