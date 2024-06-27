إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل.. الامتحانات تنتهي 28 يونيو

يواصل 815 ألف طالب في الدبلومات الفنية امتحاناتهم، والتي تنتهي يوم 28 من يونيو الجاري، بتنوع تخصصاتهم «صناعي، تجاري، دبلوم زراعي، فندقي» إضافة إلى 3100 طالب وطالبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ثم تبدأ بعدها وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، إعلان نتيجة الدبلومات الفنية.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

ومن المقرر الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية خلال شهر يوليو المقبل، بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات، والاستعلام عنها سيتم باستخدام رقم الجلوس من خلال بوابة نتائج التعليم، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني.

- تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

- بعدها يتم كتابة بيانات الطالب.

- تسجيل رقم جلوس الطالب.

- بعد ذلك يتم تحديد محافظة الإقامة.

- تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

- الخطوة الأخيرة الضغط على استعلام.

وأشارت الوزارة إلى أن نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية بالدبلومات الفنية، ستظهر بالتفصيل مع تحديد المجموع الكلي والنسبة المئوية لكل طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.