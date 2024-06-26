إعلان تنسيق المدارس الفندقية نظام الثلاث سنوات 2024 بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، تنسيق المدارس الفندقية نظام الثلاث سنوات 2024 بالجيزة، التي اعتمدها المحافظ اللواء أحمد راشد منذ قليل، إذ حددت مديرية التربية والتعليم، الحد الأدنى للقبول في المدارس الفنية بعد الشهادة الإعدادية، وفقًا لبيان المحافظة.

تنسيق المدارس الفندقية نظام الثلاث سنوات 2024 بالجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تنسيق القبول بالمدارس الفندقية نظام الثلاث سنوات 2024 بالجيزة ضمن المدارس الفنية بعد الشهادة الإعدادية «زراعي، فندقي، صناعي خدمات»، بناءًا على عدد الأماكن المتاحة والطاقة الاستيعابية للمدارس، وجاءت كالتالي:

- تقبل مدرسة الهرم الفندقية نظام 3 سنوات من 230 درجة.

- تقبل مدرسة الهرم الفندقية الرسمية نظام 3 سنوات من 250 درجة.

تنسيق مدارس التعليم الخاص

الجدير بالذكر أيضًا، أن إعلات نتيجة تنسيق المدارس الفنية بالجيزة بعد الشهادة الإعدادية شمل أيضًا مدارس التعليم الخاص، وجاء بيانها كالتالي:

- تنسيق مدارس التعليم الخاص «تجاري وفندقي» بالجيزة نظام 3 سنوات بحد أدنى 140 درجة.