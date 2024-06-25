اعتماد تنسيق الدبلومات الفنية 2024 بمحافظة القليوبية.. اعرف موعد استقبال الطلبات

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنسيق الدبلومات الفنية 2024 بمحافظة القليوبية للصف الأول الثانوي بأنواعها صناعي وزراعي وتجاري وفندقي ومزدوج للعام الدراسي المقبل 2024/2025، للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الإعدادية العامة والمهنية بنين وبنات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 بمحافظة القليوبية

أوضح محافظ القليوبية، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2024 محافظة القليوبية، جاء كالتالي:

موعد تقديم طلبات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 بمحافظة القليوبية

أوضح المحافظ، أن موعد تقديم الطلبات لتنسيق الدبلومات الفنية 2024 بمحافظة القليوبية، سيكون اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو المقبل، وحتى الأربعاء 31 من الشهر نفسه، للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الإعدادية العامة والمهنية دور أول 2023/2024 من مدارس القليوبية فقط.

وكان المحافظ اعتمد تنسيق الدبلومات الفنية 2024 بمحافظة القليوبية للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024 بحد أدنى للقبول 230 درجة للطلاب الحاصلين على الاعدادية من مدرسة خاصة أو لغات ويرغبون بالتقدم لمدارس ثانوية رسمية يتم قبولهم وفق شروط التنسيق ومحل سكنهم، ويستثني الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة فاكثر من التوزيع الجغرافي.