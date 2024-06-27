4 دول عربية ضمن قائمة الأكثر سخونة على وجه الأرض.. ما السبب؟

منذ بداية فصل الصيف، سجلت دول العالم أرقامًا قياسية في درجات الحرارة المرتفعة، حتى أن بعض المدن وصلت لأكثر من نصف درجة الغليان، بتخطي حاجز 50 درجة مئوية، حيث أصبحت الدول تتنافس في قائمة الأكثر سخونة على وجه الأرض خلال الأسابيع الماضية.

«المدن العربية تواصل الغليان»، تحت هذا العنوان دخلت 4 مدن عربية قائمة الأكثر سخونة على الكرة الأرضية خلال اليومين الماضيين، بعد أن تخطت حاجز الـ50 درجة مئوية.

التقرير العالمي للطقس ألقى الضوء على وجود 4 مدن عربية في قائمة الأكثر سخونة على الأرض خلال الأسبوع الماضي، بحسب موقع «arabiaweather».

مدينة البصرة العراقية واصلت تصدر قائمة مدن العالم الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث سجلت 51.1 درجة مئوية.

4 مدن عربية ضمن الأكثر سخونة على وجه الأرض

وضمت القائمة 4 مدن عربية، والتي تستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

مدينة البصرة العراقية (51.1 درجة مئوية)

مدينة الناصرية العراقية (50.7 درجة مئوية)

مدينة القيصومة السعودية (49.4 درجة مئوية)

مدينة الرفيل العراقية (48.8 درجة مئوية)

استمرار الموجة شديدة الحرارة على عدد من الدول العربية

وبحسب التقرير، لايزال عدد من الدول العربية تتعرض لموجة حر قوية وطويلة، بما في ذلك العراق ومعظم دول شبه الجزيرة العربية بما فيها المملكة العربية السعودية، بحيث يسود طقس حار إلى حار جداً في تلك المناطق.

وأكد التقرير أن مخرجات خرائط الطقس في مركز طقس العرب تشير إلى استمرار الطقس الحار والشديد الحرارة خلال الأيام المقبلة.