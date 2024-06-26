3 أجهزة ترفع درجات الحرارة داخل المنزل.. اغلقها فورا خلال الموجة الحارة

مع وصول الموجة الحارة بالتزامن مع فصل الصيف الذي بدأ رسميا الأسبوع الماضي، جرى إطلاق تحذير من استخدام 3 أشياء في المنزل، لأنها أكثر عرضة للسخونة خلال ارتفاع درجات الحرارة في الخارج.

3 أجهزة تجنب استخدامها خلال الموجة الحارة

وبحسب تقرير لصحيفة بعنوان «يجب إغلاق 3 أجهزة خلال الموجة الحارة»، كشفت عن أشياء تتسبب في زيادة حرارة المنزل خلال الموجة الحارة، ويستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

1) لمبات الهالوجين:

المصابيح الكهربائية تبعث الحرارة والضوء، ما لم تكن من نوع مصابيح LED الموفرة للطاقة، إلا أن استخدام مصابيح الهالوجين الكاشفة في المطابخ والحمامات على سبيل المثال، ستقوم بتدفئة المنزل عن طريق الخطأ أثناء الطقس الحار.

إذا لم تكن متأكدًا، ضع أصابعك على المصباح، إذا شعرت بالحرارة المنبعثة منه، فمن المؤكد تقريبًا أنها هالوجين، والتي من الأفضل استبدلها بمصابيح LED، التي لا تنبعث منها أي حرارة.

لماذا يرفع التلفزيون درجات الحرارة داخل المنزل؟

2) التلفزيون:

تعتبر أجهزة التلفاز مصدرًا آخر للحرارة خلال الموجة الحارة، سواء كانت شاشة LED أساسية أو شاشة OLED فاخرة، إذ تنتج جميع أجهزة التلفاز قدرًا كبيرًا من الحرارة عند تشغيلها، لذا فإن تقليل استخدام التلفاز يمكن أن يساعد في تبريد منزلك.

3) توصيل الأجهزة بالتلفزيون:

إن استخدام الأجهزة الموصلة بالتلفزيون مثل جهاز الألعاب أو PS أو Xbox يضخ الكثير من الحرارة، وإذا كانت في مساحة محصورة مثل غرفة المعيشة، فإن تشغيلهما في موجة حر قد يؤدي في الواقع إلى إتلاف الشرائح الموجودة بالداخل حيث ستعمل بدرجة حرارة عالية جدًا.