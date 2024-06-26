متى تنخفض درجات الحرارة؟.. اعرف حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال ثلاثة أيام مقبلة، بداية من غدٍ الخميس 27 يونيو وحتى يوم السبت الموافق 29 من الشهر نفسه، موضحة أن درجات الحرارة تستمر مرتفعة يومي الخميس والجمعة، ثم تنخفض بشكل طفيف يوم السبت.

الخميس 27 يونيو

يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.

الجمعة 28 يونيو

طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد. العظمى 45 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.

السبت 29 يونيو

طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح شمالية غربية على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة: