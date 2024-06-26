كيف يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الرحلات الجوية؟.. عطَّل آلاف الطائرات

تشهد العديد من دول العالم هذا الصيف طقسا شديد الحرارة، وقد تسببت مثل هذه الظروف المناخية القاسية خلال الصيف الماضي في تأخير عدد كبير من رحلات الطيران الجوية، وإلغاء رحلات أخرى، وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، نقلًا عن موقع «سكاي نيوز عربية» أن الطقس الحار يتسبب في تأجيل رحلات الطيران أكثر من الطقس البارد.

كيف تؤثر الحرارة على رحلات الطيران؟

وفسَّر الخبراء تأثير ارتفاع درجات الحرارة على رحلات الطيران، بأن الحرارة المرتفعة تتسبب في ترقيق طبقات الهواء، ما يقلل من قوة الدفع التي تساعد الطائرات على الإقلاع، ولذا تسبب تطرف المناخ الصيف الماضي في تأخير ما يصل إلى 7700 رحلة، وإلغاء 2200 في يوم واحد داخل الولايات المتحدة وحدها، وفي ظل تلك النتائج إذن كيف تتمكن الدول ذات الحرارة المرتفعة من إدارة مطاراتها في الصيف دون التعرض لعوائق؟.

كيف تدير الدول مرتفعة الحرارة مطاراتها؟

حسب تفسير الدراسات، تتمكن تلك الدول التي تهيمن عليها الحرارة المرتفعة من إدارة رحلاتها وتسيير طائراتها بدون أي عوائق، بقيامها بتصميم مطاراتها مهيئة لمثل هذه الظروف، فالمدارج الأطول في مطاراتها تسمح للطيارين بتسريع قوة الحركة وبالتالي تعويض تأثيرات الهواء الرقيق الحار.