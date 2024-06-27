«ولاد رزق 3» يتجاوز 4 ملايين جنيه في شباك تذاكر الإيرادات أمس

يواصل فيلم ولاد رزق 3 تربعه على عرش ايرادات شباك التذاكر لموسم أفلام عيد الأضحى 2024، والذي يضم أفلاما متنوعة بين الأكشن والكوميدي والتاريخي من خلال 4 أفلام سينمائية وهم ولاد رزق 3، واللعب مع العيال، وعصابة الماكس، وأهل الكهف.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3 أمس

وقال مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم ولاد رزق 3 حقق أمس الأربعاء إيرادات بلغت 4 ملايين و26 ألفًا و107 جنيهات، ولا يزال محتفظًا بالمركز الأول في شباك التذاكر بعد مرور أسبوعين من طرحه في السينمات.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، نسرين أمين، كريم قاسم، أسماء جلال، أحمد الرافعي، سيد رجب، محمد ممدوح، على صبحي، وآخرين إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم الفنان كريم عبدالعزيز، نيكول سعفان وآخرين وهو من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.