أحمد عز في عرض فيلم ولاد رزق 3: «مفيش نمبر وان.. والنجاح وسط الناس ممتع»

انطلق فى الساعات القليلة الماضية العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، بحضور أبطاله في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وشهدت فعاليات اليوم، عقد مؤتمرًا صحفيًا بحضور أبطاله، وعدد كبير من وسائل الاعلام والصحافة، لمناقشة أبطال العمل تفاصيله، قبل ساعات من طرحه في دور العرض السينمائية، ومنافسته في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

وفى السطور التالية نرصد لكم أبرز تصريحات بطل العمل الفنان أحمد عز، خلال العرض الأول لفيلم ولاد رزق 3.

أبرز تصريحات أحمد عز عن فيلم ولاد رزق 3

- أشاد الفنان أحمد عز بالدور القوي والفعال للصحافة، وأنها همزة الوصل بين نجوم الفن والجمهور، مشددا على أن الصحافة والفن وجهان لعملة واحدة.

- كشف الفنان أحمد عز على أن جميع الأفلام في السينمات «نمبر وان»، وليس فيلمه ولاد رزق 3 فقط، متمنيًا النجاح لكل زملائه «النجاح وسط ناس ناجحين أمتع من النجاح بمفردي».

- متحمس لوجود أجزاء متقدمة من فيلم ولاد رزق 3، وصولا للجزء السادس على سبيل المثال، وأن ينضم اليه نجوم جُدد وأن يقدم أفكار جديدة.

- عندي «عقدة الخواجة» وأن يكون الغرب أفضل من الوطن العربي في إنتاج أي أعمال فنية أفضل، ولابُد أن نكون على أقوى مستوى للمنافسة.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

يشارك فى بطولة فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين، بينهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، سيد رجب، نيكول سعفان، أسماء جلال، علي صبحي، أحمد الرافعي، رزان مغربي، إياد نصار، وعدد آخر من الفنانين من اخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.