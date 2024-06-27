سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27-6-2024 في البنوك مقابل الجنيه

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27-6-2024 في مختلف البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار النسبي، حيث سجلت العملة الكويتية اليوم في بنك مصر 155.81 جنيه للبيع، 154.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 156.69 جنيه للبيع، و155.77 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

في حين سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 155.81 جنيه للبيع، 154.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك القاهرة للبيع 156.76 جنيه، وللشراء 155.86 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الخميس 156.76 للبيع، وللشراء 151.13 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

كما سجل سعر الدينار الكويتي أمام الدولار اليوم الخميس 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

أما سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي فسجل اليوم الخميس 12.23 ريال.