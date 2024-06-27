بكاء نجم الأهلي في مران الفريق بسبب كولر.. ننشر التفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تفاصيل بكاء طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مران الفريق أمس الأول، قبل مباراة الفريق أمام فاركو، والمقررة في السابعة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري Nile .

حتحوت: هذا سر ترحيب لاعبي الأهلي بطاهر محمد طاهر

وقال هاني حتحوت، في تصريحات تلفزيونية: «المدرب السويسري مارسيل كولر، استبعد طاهر محمد طاهر من (تراي ماتش) قبل مباراة فاركو، الأمر الذي أدى لبكاء اللاعب خلال المران الذي أقيم أمس الأول، وفور نزوله تدخل بشكل قوي على ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، فطالبه اللاعبين بالهدوء خوفا من الإصابات».

وتابع: «لاعبو النادي الأهلي، استقبلوا طاهر محمد طاهر بشكلٍ رائع خلال مران أمس الأربعاء، وأكدوا أن الأمر طبيعي للغاية»، مشيراً إلى أن الأمر ليس له علاقة نهائيا برحيل اللاعب عن صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة بصورة نهائية.

ويستعد النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، لمواجهة فاركو، في السابعة مساء غدٍ الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري Nile.