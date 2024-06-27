انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس 27-6-2024 في مصر.. اعرف عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 27-6-2024 في مصر، حالة من الانخفاض مقارنة بسعر الذهب في ختام تعاملات أمس، ومن أبرزها عيار 21 الأكثر مبيعاً داخل محلات الصاغة، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين سعر الذهب على مدار اليوم من أجل التعرف على مستجدات أسعاره.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير لأسعار الذهب المُعلن من جانب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 3589 جنيهاً للشراء، بعدما سجل في نهاية تعاملات أمس 3594 جنيهاً للشراء، «السعر لا يشمل الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3140 جنيهاً للشراء، بعدما سجل في نهاية تعاملات أمس 3145 جنيهاً للشراء، «السعر لا يشمل الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 2691 جنيهاً للشراء، بعدما سجل في نهاية تعاملات أمس 2696 جنيهاً للشراء، «السعر لا يشمل الضريبة والمصنعية».

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25120 جنيهاً للشراء، بعدما سجل في نهاية تعاملات أمس 25160 جنيهاً للشراء، «السعر لا يشمل الضريبة والمصنعية».